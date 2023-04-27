Haber Tarihi: 27 Nisan 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 15:04

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS-BJK maçı hakemi kim?

Beşiktaş ve Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 32. haftasına damga vuracak. Şampiyonluk yolunda önemli bir sınav verecek olan Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan farkını açmak istiyor. Kritik derbi mücadelesi öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS-BJK maçı hakemi kim?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS-BJK maçı hakemi kim?
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Beşiktaş Galatasaray derbisi için araştırmalar başladı. Zirve ateşinin yanacağı zorlu derbi öncesi her iki takımın taraftarları da Beşiktaş Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını, biletlerin ne kadar olduğunu ve muhtemel ilk 11'leri merak ediyor. İşte, nefesleri kesecek karşılaşmaya dair bilinmesi gerekenler... 
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray 30 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI!

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DERBİDE GÖZLER İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİNDE

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın golcülerinde olacak. Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken zirve yarışını yakından etkileyecek müsabakada 3. sıradaki Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Şampiyonluk yolundaki kritik dönemeçte iki takımın da golcülerine büyük iş düşecek. Beşiktaş, sezonun geride kalan bölümünde 57 gol atarken, Galatasaray ise 67 kez fileleri havalandırdı.

Ev sahibi siyah-beyazlılar için Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond ön plana çıkan isimler olarak dikkati çekiyor.

Konuk takım sarı-kırmızılılarda ise Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis, takımı adına skora en yakın isimler olarak görülüyor.

CENK FİLELERİ 12 KEZ HAVALANDIRDI

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Süper Lig'de bu sezon 27 müsabakada forma giyen milli futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı. Cenk'i ara transfer döneminde kadroya katılan ve 11 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu Aboubakar, 7 golle izliyor.

Takımının gol yükünü çeken Cenk ve Aboubakar'a son haftalardaki formuyla alınan galibiyetlerde etkili olan İngiliz Redmond, 5 golle eşlik ediyor.

Beşiktaş'ta mevcut kadroda bulunan oyunculardan Jackson Muleka ve Georges-Kevin Nkoudou dörder, Salih Uçan ile Tayyip Talha Sanuç üçer, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Arthur Masuaku ikişer, Valentin Rosier ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA GÖZLER İCARDİ'DE

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımı adına en fazla skor üreten oyuncu oldu.

Galatasaray'da 18 müsabakada forma giyen Icardi, 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcüyü Kerem Aktürkoğlu 9, Bafetimbi Gomis ise 8 golle takip etti.

"Cimbom"da Dries Mertens 6, Milot Rashica 4, Barış Alper Yılmaz, Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Abdülkerim Bardakcı üçer, Yunus Akgün, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir, Leo Dubois ve Sacha Boey ise birer golle katkı verdi.
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