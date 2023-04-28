BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. 3 puana ihtiyacı olan iki takımın da galibiyete odaklanacağı karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgilerBeşiktaş Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.Beşiktaş Galatasaray maçı biletlerinin, 26 Nisan Çarşamba günü itibaren satışa çıkması bekleniyor.