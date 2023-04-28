Haber Tarihi: 28 Nisan 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 11:40

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 62 puanla Süper Lig'in 3'üncü sırasında yer alan Beşiktaş, 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile karşılaşacak. 3 puan alabilmesi halinde puanını 65'e yükseltecek olan Beşiktaş, liderlik için şansını yeniden arttırmış olacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Abone Ol
Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. 3 puana ihtiyacı olan iki takımın da galibiyete odaklanacağı karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı biletlerinin, 26 Nisan Çarşamba günü itibaren satışa çıkması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kötü maç yöneten hakeme para cezası geliyor Spor Toto Süper Lig Kötü maç yöneten hakeme para cezası geliyor
POLİS ALIMI 2023: 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU 2023 | Lise mezunu polis alımı ne zaman, şartları nedir? Gündem POLİS ALIMI 2023: 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU 2023 | Lise mezunu polis alımı ne zaman, şartları nedir?
Trabzonspor, Fenerbahçe'den oyuncu istiyor! Türkiye Transferler Trabzonspor, Fenerbahçe'den oyuncu istiyor!
BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı? Gündem BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı?
Cenk Tosun, Galatasaray serisini sürdürmek istiyor Beşiktaş Cenk Tosun, Galatasaray serisini sürdürmek istiyor
Kerem Aktürkoğlu frikik çalışıyor Galatasaray Kerem Aktürkoğlu frikik çalışıyor
Florya'da derbi öncesi tempo arttı Galatasaray Florya'da derbi öncesi tempo arttı
İşte Beşiktaş'ın derbideki 4 atlısı Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın derbideki 4 atlısı
Jorge Jesus: 'Henüz hiçbir şey bitmedi' Fenerbahçe Jorge Jesus: "Henüz hiçbir şey bitmedi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eljif Elmas: "Napoli de Fenerbahçe gibi"
2
Real Madrid, Bellingham için gözünü kararttı
3
Paulo Dybala'nın sözleşmesinde çarpıcı madde
4
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!
5
Partizan kazandı, Madrid kavga çıkardı
6
Fatih Terim, ''müşteki'' sıfatıyla savcılığa ifade verdi
7
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları

SON HABERLER

yukarı ok