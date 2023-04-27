Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bu sezon derbilerde yaptığı hamlelerle Galatasaray'ın elde ettiği başarıda pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk, yine bir sürpriz hazırlığında.Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ı ekibiyle ayrıntılı analiz eden Buruk, rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond'u görüyor. Bu nedenle deneyimli teknik direktörün İngiliz futbolcunun üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gitmeyi düşündüğü öğrenildi.Haberde en önemli nedenlerden biri olarak Adekugbe'nin sol bekte özellikle defansif aksiyonlarda ve oyunun savunma kısmında yaşadığı sorunlar gösterildi.Tecrübeli teknik direktörün Redmond'ın karşısında savunmada daha güvenilir bir bek olan Dubois'yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi.Yerli statüsünde görev yapan Adekugbe'nin kenara alınması sonrasında 8+3 kuralına uymak için bir yabancının kenara alınması gerekiyor.Okan Buruk bu nedenle derbide Milot Rashica yerine Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermeyi düşünüyor.Beşiktaş Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi