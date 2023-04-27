Haber Tarihi: 27 Nisan 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 14:47

Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için son hazırlıklar sürüyor. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u durdurmak için kadroda değişikliğe gideceği kaydedildi.

Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Abone Ol
Bu sezon derbilerde yaptığı hamlelerle Galatasaray'ın elde ettiği başarıda pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk, yine bir sürpriz hazırlığında.
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ı ekibiyle ayrıntılı analiz eden Buruk, rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond'u görüyor. Bu nedenle deneyimli teknik direktörün İngiliz futbolcunun üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

 Haberde en önemli nedenlerden biri olarak Adekugbe'nin sol bekte özellikle defansif aksiyonlarda ve oyunun savunma kısmında yaşadığı sorunlar gösterildi.

RASHICA YERİNE BARIŞ ALPER YILMAZ

Tecrübeli teknik direktörün Redmond'ın karşısında savunmada daha güvenilir bir bek olan Dubois'yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi.

 Yerli statüsünde görev yapan Adekugbe'nin kenara alınması sonrasında 8+3 kuralına uymak için bir yabancının kenara alınması gerekiyor.

Okan Buruk bu nedenle derbide Milot Rashica yerine Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermeyi düşünüyor.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.


MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Şenol Güneş ile Okan Buruk'un derbi karnesi Spor Toto Süper Lig Şenol Güneş ile Okan Buruk'un derbi karnesi
Derbide gol umutları: Cenk Tosun ve Icardi Beşiktaş Derbide gol umutları: Cenk Tosun ve Icardi
Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Spor Toto 1. Lig'de geri sayım Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'de geri sayım
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı
Alper Potuk: 'En büyük hedefim Süper Lig' Spor Toto 1. Lig Alper Potuk: "En büyük hedefim Süper Lig"
Mame Diouf: 'Trabzonspor'a gol atacağım' Konyaspor Mame Diouf: "Trabzonspor'a gol atacağım"
Ümraniyespor, Alanya deplasmanında Ümraniyespor Ümraniyespor, Alanya deplasmanında
Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma! Galatasaray Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Manchester City, Arsenal'i dağıttı! Puan farkı 19 günde eridi!
2
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
3
Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu
4
Okan Buruk'tan ilk 11'e Nathan Redmond ayarı!
5
Volkan Demirel yaşadıklarını anlattı: "İyiyim desem diyemiyorum"
6
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları
7
Miguel Crespo'nın yerine Chelseali yıldız!

SON HABERLER

yukarı ok