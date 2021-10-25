Beşiktaş Galatasaray link , Galatasaray BJK canlı izle

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.
Vodafone Park'taki maçlar
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi. İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.
Biletler, dakikalar içinde bitti
Dev karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde bitiren Siyah-Beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'taki mücadelede takımlarına tam destek verecek. Yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar, bugün maç öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nden uğurlayacakları futbolcuları, Dolmabahçe'de karşılayıp ardından mücadele önü ve sırasında tezahüratlarla takımlarının arkasında itici güç olacak.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed
Dev derbide 350. randevu
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.
Galatasaray'ın motivasyon ustası Arda Turan
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sakatlığına rağmen takımla yakından ilgileniyor. UEFA Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde oynanan Randers maçında sakatlanan ve yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Turan, Florya'da adeta mesai yapıyor. Beşiktaş ile oynanan son maçta fileleri havalandıran Arda Turan, derbi öncesinde karşılaşmanın önemini oyunculara tek tek anlattı. Takımdaki isimlerle özel görüşmeler yapan kaptanın, her isimle özel olarak ilgilendiği belirtildi.
Beşiktaş deplasmanında son 3 maçını kaybeden Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takıma arka arkaya 4 kez kaybetmedi.
🦅(1,91) Beşiktaş 🤝(3,15) Beraberlik 🦁(2,65) Galatasaray
Galatasaray'ın sezon başında Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Alexandru Cicaldau, tam bir görev adamı çıktı. Sarı - kırmızılı ekibe katıldığı günden bu yana takım oyuncusu olduğunu gösteren Rumen futbolcu, saha içerisinde kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçınmadı. Geldiği günden bu yana bir tek Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında da ilk 11'de yer alacak ve Fatih Terim'in büyük kozu olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de oyuncusunu derbiye özel olarak motive etti. Cicaldau'ya performansından memnun olduğunu ileten Terim, Vodafone Park'ın atmosferini anlattı ve oyuncusundan bu maçta beklentisinin büyük olduğunu dile getirdi. Cicaldau da hocasının motivasyon konuşmasına karşılık, "Ben sürekli kendimi geliştirip, takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarı da takımı için savaşan ve fedakarlıktan kaçınmayan futbolculara değer veriyor. Bunu kısa sürede fark ettim. Beşiktaş maçında da elimden ne geliyorsa yapacağım ve varlığımı hissettireceğim." ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da forma giydiği 11 resmi maçta 2 gol - 1 asistle oynadı.
Galatasaray derbisinde Umut Meraş'a özel görev
Süper Lig'de dev derbiye saatler kala teknik adamlar son taktiklerini verdi. Bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka öncesinde hazırlıklar yapıldı. Sergen Yalçın da Fatih Terim de ilk 11'leri hemen hemen belirlemiş durumda. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiyi kazanmak için Morutan'ı durdurmaları gerektiğini ifade etti. Sergen Yalçın, Umut Meraş'ı Morutan'ı durdurması için tercih edecek. Yalçın'ın hedefi Aslan'ın pas yollarını kesebilmek. Deneyimli teknik direktör, tüm planlarını galibiyet üstüne yaparken Sporting maçındaki kadrodan Welinton ve N'Sakala yerine stoperde Necip, sol bekte Umut Meraş sahada olacak. 48 yaşındaki çalıştırıcı, savunmadaki etkisi ile Rıdvan Yılmaz yerine Umut Meraş'ı tercih ederken oyuncusundan Morutan'a adım attırmamasını istedi. Rumen oyuncuyu durdurarak G.Saray'ın hücum aksiyonlarını kesmek isteyen Sergen Yalçın, orta sahada da oyunu domine ederek derbide sonuca gitmeyi hedefliyor. Yalçın'ın derbinin anahtarı olarak Morutan'ı durdurmanın önemine vurgu yaptığı ifade ediliyor.
Lig müsabakaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.
Son 10 maçta Beşiktaş üstün
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş, derbide erken gol bulmanın peşinde
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'deki son 4 maçında 1 kez kazanarak çok önemli puanlar kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta da hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak yara sarmanın peşinde. Kritik maçta Kartal'ın hedefi ise ilk düdükle birlikte baskı ve erken gol bulmak olacak. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta da ilk golü bulan ve devreyi önde kapatan siyah-beyazlılar, aynı senaryoyu derbide de yaşatmayı hedefliyor. Evinde öne geçtiği maçlarda sadece Adana Demirspor'a puan kaybeden Beşiktaş, kalan 4'ünü ise galibiyetle tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından etkili bir başlangıç beklerken kart görmemeleri ve hakemle gereksiz diyaloglardan kaçınmaları konusunda da uyardı. Beşiktaş, Vodafone Park'taki ilk derbide berabere kaldığı Galatasaray'ı sonraki 4 maçta ise gol yemeden mağlup etti. Siyah-beyazlılar iç sahadaki bu üstünlüğünü kazanarak sürdürmeyi planlıyor.
Sergen Yalçın'ın tek derbi mağlubiyeti G.Saray'a
Sergen Yalçın'ın tek derbi yenilgisi Galatasaray'a karşı. Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.
Beşiktaş tribünleri derbiye hazır
Beşiktaş , iç saha maçlarında Galatasaray 'a karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada Galatasaray'a kaybetmeyen Siyah-Beyazlılar, 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Vodafone Park'taki ilk Galatasaray derbisinde rakibiyle 2-2 berabere kalan Kara Kartal, sonraki 4 derbiyi 3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı. Beşiktaş ayrıca, 2000 yılından bu yana İnönü, Atatürk Olimpiyat ve Vodafone Park Stadı olmak üzere 3 farklı statta, Galatasaray'a karşı ev sahibi olduğu 23 iç saha maçının 11'ni kazanıp 8'inde berabere kaldı ve 4 kez yenildi. Siyah-Beyazlılar, iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 0-2'lik skorla aldı.
Galatasaray'da gol yemeyen savunma iş başında
Galatasaray'da birlikte oynadıkları sürede rakip forvetlere geçit vermeyen Marcao - Nelsson ikilisi, Beşiktaş derbisinde de sarı - kırmızılı takımın en büyük kozu olacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, iki oyuncuyla Beşiktaş maçı öncesinde özel olarak görüştü. Sarı - kırmızılı teknik heyet Marcao ile Nelsson'a, Beşiktaş'ın hücum hattında yer alan Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Michy Batshuayi hakkında bilgilendirmede bulundu ve risk almadan, panik yapmadan oynamaları gerektiğini iletti. Teknik direktör Fatih Terim de iki oyuncuyu, "Size güveniyorum. Avrupa'da yaptınız, Beşiktaş karşısında da aynı performansı göstereceğinizden eminim. Başarılı olacağınızdan şüphem yok." diyerek motive etti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marcao ve Nelsson'un görev aldığı 3 maçta kalesinde hiç gol görmedi ve 7 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.