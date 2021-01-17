Beşiktaş Galatasaray link , Galatasaray BJK canlı izle

📍 Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.



Beşiktaş'ı deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015 tarihinde yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı pic.twitter.com/qwtdTAXBOF



— Sporx (@sporx) January 17, 2021

BEŞİKTAŞ GALATASARAY: 125. LİG MAÇI



Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.







SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.



🔔5 galibiyet: Beşiktaş

🔔3 galibiyet: Galatasaray pic.twitter.com/uHCWv0w9s2



— Sporx (@sporx) January 17, 2021