Beşiktaş Galatasaray izle canlı, BJK GS maçı canlı link

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.



Beşiktaş deplasmanında son 3 maçını kaybeden Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takıma arka arkaya 4 kez kaybetmedi.



🦅(1,91) Beşiktaş

🤝(3,15) Beraberlik

🦁(2,65) Galatasaray



— Sporx (@sporx) October 25, 2021