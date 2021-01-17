Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Dev maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Beşiktaş - Galatasaray canlı yayın maçı beIN Sports'tan yayınlanacak.Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.Geride kalan 18 lig maçından birini bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi.ErsinRosierVidaMonteroRıdvan YılmazJosefAtibaOğuzhan ÖzyakupGhezzalLarinAboubakarOkanŞenerLuyindamaMarcaoSaracchiTaylanBelhandaEteboOğulcanArda TuranDiagneSüper Lig'in 19. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.Siyah-beyazlıları deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin sahasında galibiyet elde edemedi. Galatasaray, bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Son 5 dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 9 golü önleyemedi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 Beşiktaş derbisini de gol atamadan tamamladı.Bu süreçte Beşiktaş ile son 4 deplasman maçını Vodafone Park'ta oynayan Galatasaray, bu statta da galibiyet elde edememiş oldu. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'taki 4 müsabakada 1 beraberlik alabilirken, 3 kez de mağlup oldu. Galatasaray, , Vodafone Park'ta sadece 2016-2017 sezonunda 2-2 sona eren müsabakada gol atabildi.Siyah-beyazlılar, bu sezon attığı 39 golün 21'ini iç sahada kaydetti. Beşiktaş, iç sahada ise rakiplerinden 4 gol yedi.Vodafone Park'ta oynadığı son 6 maçı kazanan Beşiktaş, en farklı galibiyetlerini de yine evinde aldı.İç sahada oynadığı son maçında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki son 5 lig maçında ise 3 ve üzeri gol attı.Bu sezon 8 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir takım olarak çıkan Galatasaray dış sahada istikrarsız bir görüntü ortaya koydu.Dış sahada oynadığı maçların 3'ünde rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 5 de galibiyet aldı.Sezonun ilk deplasman maçında Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray bir sonraki dış saha maçında Kasımpaşa'ya yenildi. Sonraki 3 deplasmandan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip daha sonraki 3 deplasman maçından 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yenerek bu sezonki farklı galibiyetlerinden birini alan Galatasaray, en gollü yenilgisini de yine dış sahada yaşadı ve İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.