Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları değişti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti
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17 Ocak 2021 13:40
Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiye saatler kala iddaa oranlarında değişiklik yaşandı.

iddaa risk yönetim kurulu, Beşiktaş galibiyetine verilen 2,00 oranı 2,40 olarak güncelledi. Galatasaray'ın oranı 2,75'ten 2,25'e gerilerken, sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı maçın favorisi ilan edildi. Beraberliğin oranı 3,10 olarak kaldı.

Derbide 2,5 Üst'ün oranı 1,55 olarak belirlenirken; 2,5 Alt'ın oranı 1,95 olarak ilan edildi.



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