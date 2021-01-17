Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiye saatler kala iddaa oranlarında değişiklik yaşandı.
iddaa risk yönetim kurulu, Beşiktaş galibiyetine verilen 2,00 oranı 2,40 olarak güncelledi. Galatasaray'ın oranı 2,75'ten 2,25'e gerilerken, sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı maçın favorisi ilan edildi. Beraberliğin oranı 3,10 olarak kaldı.
Derbide 2,5 Üst'ün oranı 1,55 olarak belirlenirken; 2,5 Alt'ın oranı 1,95 olarak ilan edildi.
iddaa risk yönetim kurulu, Beşiktaş galibiyetine verilen 2,00 oranı 2,40 olarak güncelledi. Galatasaray'ın oranı 2,75'ten 2,25'e gerilerken, sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı maçın favorisi ilan edildi. Beraberliğin oranı 3,10 olarak kaldı.
Derbide 2,5 Üst'ün oranı 1,55 olarak belirlenirken; 2,5 Alt'ın oranı 1,95 olarak ilan edildi.