Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu.
iddaa.com'da Beşiktaş - Galatasaray derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
Deri öncesi iddaa'da ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.48 oran belirlenirken, konuk ekip Galatasaray'ın oranı 2.37 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.27'lik oran verildiği duyuruldu.
İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.64 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.95 ilan edildi.
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iddaa.com'da Beşiktaş - Galatasaray derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
Deri öncesi iddaa'da ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.48 oran belirlenirken, konuk ekip Galatasaray'ın oranı 2.37 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.27'lik oran verildiği duyuruldu.
İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.64 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.95 ilan edildi.
DERBİYE İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
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