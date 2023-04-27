Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı. Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da %7 ekstra daha yüksek oranlarla kazanma şansı seni bekliyor!

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları
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27 Nisan 2023 12:55
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu.

iddaa.com'da Beşiktaş - Galatasaray derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.

Deri öncesi iddaa'da ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.48 oran belirlenirken, konuk ekip Galatasaray'ın oranı 2.37 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.27'lik oran verildiği duyuruldu.

İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.64 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.95 ilan edildi.

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