Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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14 Ocak 2021 13:03
Süper Lig'de 19. hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 9. kez Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 8 müsabakanın 5'ini Galatasaray, 2'sini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 14 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 8 kez gol sevinci yaşadı.

2 kırmızı, 33 sarı kart gösterdi

42 yaşındaki Çakır, Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 2 kez kırmızı, 33 kez sarı kartına başvurdu.

İki kırmızı kartı da Beşiktaşlı futbolculara çıkaran Çakır, 33 sarı kartın 16'sını siyah-beyazlı, 17'sini ise sarı-kırmızılı oyunculara gösterdi.



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