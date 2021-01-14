Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.



Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 9. kez Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.



Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 8 müsabakanın 5'ini Galatasaray, 2'sini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.



Galatasaray bu maçlarda 14 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 8 kez gol sevinci yaşadı.



2 kırmızı, 33 sarı kart gösterdi



42 yaşındaki Çakır, Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 2 kez kırmızı, 33 kez sarı kartına başvurdu.



İki kırmızı kartı da Beşiktaşlı futbolculara çıkaran Çakır, 33 sarı kartın 16'sını siyah-beyazlı, 17'sini ise sarı-kırmızılı oyunculara gösterdi.



