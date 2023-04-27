Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı.



Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.



Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." dedi.



İşte haftanın diğer maçlarında hakemler:



Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler

Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan.



İLK KEZ İSTANBUL DERBİSİNDE



Hakem Ali Şansalan, hakemlik kariyerinde ilk kez 3 büyükler arasındaki bir derbi maçta görev alacak.



İşte Ali Şansalan'ın yönettiği derbiler



2022/23

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor



2021/22

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe



2020/21

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş



ALİ ŞANSALAN'IN RAKAMLARI



Beşiktaş, Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Galatasaray ise Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



BEŞİKTAŞ ŞANSALAN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI



Beşiktaş, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Beşiktaş JK olarak, bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz. Umarız ki Pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş - Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullanmıştı.





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