Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2023 12:09
Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.

Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." dedi.

İşte haftanın diğer maçlarında hakemler:

Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler
Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan.

İLK KEZ İSTANBUL DERBİSİNDE

Hakem Ali Şansalan, hakemlik kariyerinde ilk kez 3 büyükler arasındaki bir derbi maçta görev alacak.

İşte Ali Şansalan'ın yönettiği derbiler

2022/23
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

2021/22
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

2020/21
Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

ALİ ŞANSALAN'IN RAKAMLARI

Beşiktaş, Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray ise Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ ŞANSALAN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Beşiktaş, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Beşiktaş JK olarak, bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz. Umarız ki Pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş - Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery