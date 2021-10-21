Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor
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21 Ekim 2021 15:23
Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 22 Ekim Cuma günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, cuma günü saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.

Konuk takım taraftarları ile 12 yaş altındaki çocukların alınmayacağı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

VIP 100: 1.250 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D: 1.500 lira

1903 C: 1.600 lira


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