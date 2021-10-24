Beşiktaş - Galatasaray derbisini 20 bin taraftar izleyecek

Siyah-Beyazlı futbolseverler, cumartesi günü satışa sunulan derbi biletlerini kısa süre içerisinde tüketti. Vodafone Park'ta oynanacak dev karşılaşma için tribünde 20 bin Beşiktaşlı taraftar yer alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Galatasaray derbisini 20 bin taraftar izleyecek
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24 Ekim 2021 12:38
Süper Lig 'de 10. hafta mücadelesinde yarın akşam Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek olan Siyah-Beyazlılar, taraftarlarının desteğini fazlasıyla arkalarında hissedecek. Dün, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa çıkarılan biletlerin tamamı tüketildi. 175 TL ile bin 600TL arasında satışa sunulan yaklaşık 20 bin bileti satın alan Beşiktaşlı futbolseverler, pandemi sebebiyle genel kontenjanın yarısı kullanıma açık olacak stadyumu dolduracak.

Nevzat Demir'den 90. dakikaya kadar!

Siyah-Beyazlı futbolseverler, desteğe Nevzat Demir Tesisleri'nden başlayacak. Taraftarlar, yarınki karşılaşma öncesinde Ümraniye'ye gidip takımı meşalelerle stada uğurlayacak. Ardından Sergen Yalçın ve öğrencilerini stat önünde karşılayacak olan Beşiktaşlılar, maç öncesinde tüm futbolcuları tribüne tek tek çağırıp alkışlayacak. Maçta başlama düdüğünün çalması sonrasında işitsel şov başlayıp 90 dakika sonuna kadar sürecek. 

 

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