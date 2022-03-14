Beşiktaş, Galatasaray derbisine tam kadro gidiyor

Beşiktaş Yönetimi bu akşam oynanacak olan Galatasaray derbisine tam kadro gidecek.

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Beşiktaş, Galatasaray derbisine tam kadro gidiyor
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14 Mart 2022 13:14
Süper Lig 'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray derbisinde Beşiktaş Yönetimi tam kadro Nef Stadı'na gitme kararı aldı.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi yönetime talimat verdi.

Maçtan önce tesislere gidecek olan Ahmet Nur Çebi burada futbolcularla bir görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra Vodafone Park'a hareket edecek olan Çebi ekibiyle buluşup, derbinin oynanacağı Nef Stadyumu'na gidecek. 

 
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