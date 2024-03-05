Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi yemek krizi!

Beşiktaş futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, derbiden sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray yönetimini ağırladık. Maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Ancak kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşım, çok talihsizdi ve bizi çok üzdü" ifadelerini kullanmıştı. Ancak ezeli rakiplerin yöneticilerinin, birlikte dostluk yemeği yemediği kaydedildi.
Beşiktaş yönetimi, karşılama öncesi maça gelecek sarı-kırmızılı yetkilileri stadın içindeki White Pepper by Divan'da ağırlamak istediklerini söyleyip isim talep ederken, Galatasaray da yemeğe katılacak isimlerin listesini tek tek Beşiktaş'a gönderdi.
Fakat cuma günü siyahbeyazlılar, Galatasaray'ı arayıp "Yemek için iki gün önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Maalesef restaurant dolu, sizi yemeğe alamıyoruz" mesajını iletti.
Bu gelişme üzerine Galatasaray, başka bir plana geçerek Vadi İstanbul'da yer alan Kaşıbeyaz'da yemek yedikten sonra Tüpraş Stadı'nın yolunu tutup tribündeki yerini aldı. G.Saraylı yöneticilerin, "Keşke Feyyaz Uçar yanlış bilgi vermeseydi" dedikleri öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, karşılama öncesi maça gelecek sarı-kırmızılı yetkilileri stadın içindeki White Pepper by Divan'da ağırlamak istediklerini söyleyip isim talep ederken, Galatasaray da yemeğe katılacak isimlerin listesini tek tek Beşiktaş'a gönderdi.
Fakat cuma günü siyahbeyazlılar, Galatasaray'ı arayıp "Yemek için iki gün önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Maalesef restaurant dolu, sizi yemeğe alamıyoruz" mesajını iletti.
Bu gelişme üzerine Galatasaray, başka bir plana geçerek Vadi İstanbul'da yer alan Kaşıbeyaz'da yemek yedikten sonra Tüpraş Stadı'nın yolunu tutup tribündeki yerini aldı. G.Saraylı yöneticilerin, "Keşke Feyyaz Uçar yanlış bilgi vermeseydi" dedikleri öğrenildi.
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