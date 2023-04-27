Haber Tarihi: 27 Nisan 2023 15:17 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 15:17

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 62 puanla Süper Lig'in 3'üncü sırasında yer alan Beşiktaş, 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile karşılaşacak. 3 puan alabilmesi halinde puanını 65'e yükseltecek olan Beşiktaş, liderlik için şansını yeniden arttırmış olacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
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Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. 3 puana ihtiyacı olan iki takımın da galibiyete odaklanacağı karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı biletlerinin, 26 Nisan Çarşamba günü itibaren satışa çıkması bekleniyor.
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