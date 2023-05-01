Beşiktaş, Galatasaray'dan ikili averajı da aldı

Beşiktaş, 3-1'lik galibiyet ile birlikte Galatasaray'la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi.
Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.
Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.
Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.
Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.
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