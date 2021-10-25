Beşiktaş Galatasaray canlı radyo yayını dinle, BJK GS maçı hangi radyoda canlı?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.



Beşiktaş deplasmanında son 3 maçını kaybeden Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takıma arka arkaya 4 kez kaybetmedi.



🦅(1,91) Beşiktaş

🤝(3,15) Beraberlik

🦁(2,65) Galatasaray



— Sporx (@sporx) October 25, 2021