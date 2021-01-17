Beşiktaş Galatasaray CANLI İZLE, Şifresiz Galatasaray Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Hasic'in yanı sıra cezalı Welinton bu karşılaşmada yer alamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'nun yanı sıra Emre Taşdemir ile Omar'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Ersin

Rosier

Vida

Montero

Rıdvan Yılmaz

Josef

Atiba

Oğuzhan Özyakup (Mensah)

Ghezzal

Larin

Aboubakar

Okan

Şener (Linnes)

Donk (Luyindama)

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Feghouli

Emre Kılınç

Arda Turan

Diagne

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.





İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.



🔔5 galibiyet: Beşiktaş

🔔3 galibiyet: Galatasaray pic.twitter.com/uHCWv0w9s2



— Sporx (@sporx) January 17, 2021

Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Siyah-beyazlıları deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin sahasında galibiyet elde edemedi. Galatasaray, bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Son 5 dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 9 golü önleyemedi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 Beşiktaş derbisini de gol atamadan tamamladı.

Bu süreçte Beşiktaş ile son 4 deplasman maçını Vodafone Park'ta oynayan Galatasaray, bu statta da galibiyet elde edememiş oldu. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'taki 4 müsabakada 1 beraberlik alabilirken, 3 kez de mağlup oldu. Galatasaray, , Vodafone Park'ta sadece 2016-2017 sezonunda 2-2 sona eren müsabakada gol atabildi.

📍 Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.



Beşiktaş'ı deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015 tarihinde yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı pic.twitter.com/qwtdTAXBOF



— Sporx (@sporx) January 17, 2021

Siyah-beyazlılar, bu sezon attığı 39 golün 21'ini iç sahada kaydetti. Beşiktaş, iç sahada ise rakiplerinden 4 gol yedi.

Vodafone Park'ta oynadığı son 6 maçı kazanan Beşiktaş, en farklı galibiyetlerini de yine evinde aldı.

İç sahada oynadığı son maçında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki son 5 lig maçında ise 3 ve üzeri gol attı.





Bu sezon 8 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir takım olarak çıkan Galatasaray dış sahada istikrarsız bir görüntü ortaya koydu.

Dış sahada oynadığı maçların 3'ünde rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 5 de galibiyet aldı.

Sezonun ilk deplasman maçında Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray bir sonraki dış saha maçında Kasımpaşa'ya yenildi. Sonraki 3 deplasmandan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip daha sonraki 3 deplasman maçından 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yenerek bu sezonki farklı galibiyetlerinden birini alan Galatasaray, en gollü yenilgisini de yine dış sahada yaşadı ve İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

