Beşiktaş, Gaitan için resmen devrede

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Siyah-Beyazlı yönetim araştırmalarına devam ederken, her geçen gün de menacerler birçok yıldızı Kara Kartal'a öneriyor.Gündeme gelen son isim Nico Gaitan olurken, teknik heyet Arjantinli 10 numara için olumlu rapor verdi.Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi bitecek olan Tangocu için yönetim de vakit kaybetmeden harekete geçti.Asbaşkan Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki oyuncunun transfer maliyeti için çalışmalara başladı.