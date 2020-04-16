MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

BAŞAKŞEHİR'LE HEDEFE YÜRÜYOR

CANER İÇİN YÖNETİMİN TAVRI NET

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in alternatifi Başakşehirli Gael Clichy olarak belirlenmişti. Siyah-Beyazlı yönetim Caner'in ayrılma ihtimaline karşılık listesine aldığı Fransız sol bek için ilk adımı attı.Yönetim, B planı olarak düşündüğü 34 yaşındaki yıldız için menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Clichy'nin menajeri transfer için sezon sonunu işaret etti.Başakşehir'le şampiyonluk yarışı veren Clichy, transferin ikinci planda olduğunu söyleyerek, sezon sonu görüşmelerin başlayabileceğini iletti. Yıldız ismin menajeriyle ligin bitimi için sözleşildi.Sol bek mevkisi için yönetim ilk olarak Caner'den gelecek yanıtı bekleyecek. Ancak Caner, kendisine önerilen rakamı düşük bulursa ısrar edilmeyecek. Başakşehirli Clichy için temaslar sıklaşacak.