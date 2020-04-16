"Beşiktaş, Gael Clichy'nin menajeriyle görüştü!"

Beşiktaş, Caner Erkin'in alternatifi olarak belirlediği Gael Clichy için ilk adımı attı. Siyah-Beyazlılar, Fransız sol bekin menajeriyle bir ön görüşme yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
'Beşiktaş, Gael Clichy'nin menajeriyle görüştü!'
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16 Nisan 2020 10:26
Beşiktaş'ta Caner Erkin'in alternatifi Başakşehirli Gael Clichy olarak belirlenmişti. Siyah-Beyazlı yönetim Caner'in ayrılma ihtimaline karşılık listesine aldığı Fransız sol bek için ilk adımı attı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Yönetim, B planı olarak düşündüğü 34 yaşındaki yıldız için menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Clichy'nin menajeri transfer için sezon sonunu işaret etti.

BAŞAKŞEHİR'LE HEDEFE YÜRÜYOR
Başakşehir'le şampiyonluk yarışı veren Clichy, transferin ikinci planda olduğunu söyleyerek, sezon sonu görüşmelerin başlayabileceğini iletti. Yıldız ismin menajeriyle ligin bitimi için sözleşildi.

CANER İÇİN YÖNETİMİN TAVRI NET
Sol bek mevkisi için yönetim ilk olarak Caner'den gelecek yanıtı bekleyecek. Ancak Caner, kendisine önerilen rakamı düşük bulursa ısrar edilmeyecek. Başakşehirli Clichy için temaslar sıklaşacak.

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