Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.Siyah-beyazlı kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.