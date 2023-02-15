Beşiktaş Futbol Okulları, 5 futbolcunun vefat ettiğini açıkladı

Beşiktaş Futbol Okulları, deprem felaketinde kulüp bünyesinde yer alan 5 genç futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Futbol Okulları, 5 futbolcunun vefat ettiğini açıkladı
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15 Şubat 2023 12:34
Beşiktaş Kulübü, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde futbol okullarında eğitim gören 5 genç futbolcusunu kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

"Beşiktaş JK Adana Futbol Okulumuzda eğitim alan Aras Çınar Görgenç ile Tuna Usluğlu, Beşiktaş JK Adıyaman Futbol Okulumuzda eğitim alan Davut Solmaz, Mehmet Ali Aslan ve Erdem Anıl Öksüz'ü yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vefat eden sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı dileriz."

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