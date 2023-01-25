Beşiktaş frene bastı; Amir Hadziahmetovic

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a yaptığı son teklifin geri çevrilmesinin ardından bekleme ve yeni teklif yapmama kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş frene bastı; Amir Hadziahmetovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2023 08:26
Beşiktaş ile Konyaspor arasında Amir Hadziahmetovic için yapılan pazarlıklar tıkandı.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Bosna Hersekli orta saha Amir Hadziahmetovic için 3 milyon euro bonservisin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak önermişti.

Emrecan Uzunhan'ı bonservisiyle birlikte isteyen Konyaspor'un bu teklifi geri çevirdiği ve görüşmelerin durduğu öğrenildi.

YENİ TEKLİF YAPILMAYACAK

Beşiktaş'ın Hadziahmetovic için Konyaspor'a bu aşamada yeni bir teklif yapmayacağı belirtildi.

Yeşilbeyazlıların başarılı oyuncu konusunda farklı kulüplerle görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ