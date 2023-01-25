Beşiktaş frene bastı; Amir Hadziahmetovic

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Amir Hadziahmetovic için yapılan pazarlıklar tıkandı.



Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Bosna Hersekli orta saha Amir Hadziahmetovic için 3 milyon euro bonservisin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak önermişti.



Emrecan Uzunhan'ı bonservisiyle birlikte isteyen Konyaspor'un bu teklifi geri çevirdiği ve görüşmelerin durduğu öğrenildi.



YENİ TEKLİF YAPILMAYACAK



Beşiktaş'ın Hadziahmetovic için Konyaspor'a bu aşamada yeni bir teklif yapmayacağı belirtildi.



Yeşilbeyazlıların başarılı oyuncu konusunda farklı kulüplerle görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.



