Beşiktaş Fransız stoperle görüşmelere başladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunmadaki derinliği artırmak isteyen yönetimin Adama Soumaoro için görüşmeler yaptığı belirtildi.



TRTSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın özellikle Vida'nın alternatifi olarak düşündüğü isim olarak belirlediği Adama Soumaoro konusunda girişimlerin başladığı kaydedildi. Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Mali asıllı Fransız stoperin 1+1 yıllık kiralık olarak kadroya katılması için çalışmaların yapıldığı ifade edildi.



28 yaşında olan ve bonservisi Lille'de bulunan Adama Soumaoro, 1,86 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Oyuncu geçen sezon Genoa'da 8 lig maçonda 1 gol kaydetmişti.



