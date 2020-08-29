Beşiktaş Fransız stoperle görüşmelere başladı

Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi olarak Lille'in 28 yaşındaki stoperi Adama Soumaoro için görüşmeler yapmaya başladı. 1+1 yıllık kiralık sözleşme üzerinde duruluyor.

Beşiktaş Fransız stoperle görüşmelere başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2020 00:16
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunmadaki derinliği artırmak isteyen yönetimin Adama Soumaoro için görüşmeler yaptığı belirtildi.

TRTSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın özellikle Vida'nın alternatifi olarak düşündüğü isim olarak belirlediği Adama Soumaoro konusunda girişimlerin başladığı kaydedildi. Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Mali asıllı Fransız stoperin 1+1 yıllık kiralık olarak kadroya katılması için çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

28 yaşında olan ve bonservisi Lille'de bulunan Adama Soumaoro, 1,86 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Oyuncu geçen sezon Genoa'da 8 lig maçonda 1 gol kaydetmişti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için