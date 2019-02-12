Ligin son haftasında Bursaspor maçında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve Beşiktaş'ın genç isimlerinden olan Güven'in, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da, ilk onbirde oynaması bekleniyor.Ricardo Quaresma'nın cezasının bitecek olmasına rağmen, sol kanadı bu oyuncuya vermeyi düşünen Şenol Güneş'in, Lens'i de kesmemesi bekleniyor.Yeni transfer Kagawa'yı, hazır olmadığı gerekçesiyle ilk onbir oynatmayan Şenol Güneş'in, Japon futbolcuyu bu hafta da, oyuna sonradan dahil etmesi bekleniyor.