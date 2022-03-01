Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam Beşiktaş'ta, flaş gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş'ta, henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.



Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda gündem Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk. Siyah-beyazlı kulüp iki yıldızdan birini kadroya katmak istiyor. Beşiktaş'ta forvet transferinde ise önceliğin Alexander Sörloth'da olduğu öğrenildi.



FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun ligi bilmesi ve Süper Lig'den ayrıldıktan sonra yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğu vurgulayarak Sörloth'da öncelik kararı aldı. Trabzonspor'dan Leipzig'e giden 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı.



Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor. Siyah-beyazlılar buna rağmen Norveçli golcü için şimdiden temasa geçerek fırsatı kaçırmak istemiyor.



TAKSİT YAPILIRSA BİTER

Siyah-beyazlıların listesindeki ikinci isim ise Artem Dovbyk. Beşiktaş'ın, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Avrupa'da başka bir ülkede kariyerini sürdürmek isteyen golcü için harekete geçti. Dinipro yönetiminin Dovbyk için 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamın taksitlendirilmesi durumunda 24 yaşındaki oyuncuyu ikna edeceğine inanıyor.



Profesyonel kulüp kariyerinde 131 resmi maça çıkan Dovbyk, bu periyotta 48 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplamda 57 gole direkt olarak katkı sağladı.



KAZANCI: KİM İSTEMEZ!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.





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