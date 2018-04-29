Beşiktaş, Florya'da şampiyonluğunu ilan etti

U21 Ligi'nde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçta Beşiktaş 90 dakika sonunda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla Beşiktaş U21 Ligi'nde puanını 67'ye çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Beşiktaş, ikinci sıradaki Gençlerbirliği'nin 9 puan önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar, ikili avreajda rakibini iki maçta da yendiği için ligi önde bitirmeyi garantiledi.
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Bu sonuçla Beşiktaş U21 Ligi'nde puanını 67'ye çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Beşiktaş, ikinci sıradaki Gençlerbirliği'nin 9 puan önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar, ikili avreajda rakibini iki maçta da yendiği için ligi önde bitirmeyi garantiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın