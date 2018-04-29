  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Beşiktaş, Florya'da şampiyonluğunu ilan etti

Beşiktaş, U 21 Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan etti.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Florya'da şampiyonluğunu ilan etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 16:15
U21 Ligi'nde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçta Beşiktaş 90 dakika sonunda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş U21 Ligi'nde puanını 67'ye çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş, ikinci sıradaki Gençlerbirliği'nin 9 puan önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar, ikili avreajda rakibini iki maçta da yendiği için ligi önde bitirmeyi garantiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için