Beşiktaş, Fırat Aydınus'u şikayet etti!

Hakem Fırat Aydınus'a 18 ve 19. haftalarda maç verilmezken Beşiktaş'ın, Fenerbahçe derbisinde penaltı kararına tepki gösterdiği Aydınus'u TFF'ye şikayet ettiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Fırat Aydınus'u şikayet etti!
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25 Aralık 2021 13:18
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus'un Larin'in elle topa dokunduğu gerekçesiyle penaltı vermesini TFF'ye taşıdı.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i arayarak serzenişte bulunduğu ve "Aydınus, rezalet bir karar verdi, maçın kaderiyle oynadı. Bütün kamuoyu pozisyonun penaltı olmadığını gördü. Yazıktır, günahtır. İşler bu şekilde yürümez" dediği öğrenildi.

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Fırat Aydınus'un VAR hakemi Hakan Ceylan'dan gelen uyarıya rağmen görüntüyü yeniden izlemediği iddialarının beraberinde gelmesiyle birlikte TFF'den açıklama isteyen Çebi'nin, "Gereği yapılsın" ifadesini kullandığı gelen bilgiler arasında. Bu gelişmenin ardından MHK tarafından Süper Lig'in 18 ve 19. haftasında Aydınus'a görev verilmedi. Tecrübeli hakemin kızağa çekilmesinin önünün açık olduğu kaydedildi.


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