Beşiktaş Fibabanka, Polonya deplasmanında

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda salı günü Polonya'nın Trefl Sopot ekibine konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka, Polonya deplasmanında
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04 Kasım 2024 13:25
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında yarın Polonya'nın Trefl Sopot ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş Fibabanka, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 10 takımlı A Grubu'nda 5. sırada yer alıyor.

Henüz galibiyet elde edemeyen Trefl Sopot ise son basamakta bulunuyor.

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