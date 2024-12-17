Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo'ya konuk

Beşiktaş Fibabanka, BKT Eurocup'ta18 Aralık Çarşamba günü Hapoel Shlomo'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo'ya konuk
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17 Aralık 2024 12:42
Son güncelleme 17 Aralık 2024 12:43
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Eurocup A Grubu'nun 12. haftasında 18 Aralık Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile deplasmanda karşılaşacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Samokov Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 3. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise 5. basamakta yer aldı.

İki takım arasında organizasyonun 3. haftasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, Hapoel Shlomo'ya 101-87 mağlup olmuştu.

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