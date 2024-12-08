Beşiktaş Fibabanka evinde Bursaspor'a mağlup

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bursaspor Yörsan'ı konuk etti.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Bursaspor Yörsan 95-86 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Bursaspor Yörsan da ligde 5. kez kazandı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Darüşşafaka'ya konuk olacak. Bursaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Bursaspor Yörsan 95-86 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Bursaspor Yörsan da ligde 5. kez kazandı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Darüşşafaka'ya konuk olacak. Bursaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...