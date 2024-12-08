Beşiktaş Fibabanka evinde Bursaspor'a mağlup

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk etttiği Bursaspor Yörsan'a 95-86 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Fibabanka evinde Bursaspor'a mağlup
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08 Aralık 2024 17:26
Son güncelleme 08 Aralık 2024 17:27
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bursaspor Yörsan'ı konuk etti.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Bursaspor Yörsan 95-86 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Bursaspor Yörsan da ligde 5. kez kazandı. 

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Darüşşafaka'ya konuk olacak. Bursaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

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