Beşiktaş Fibabanka evinde Bursaspor'a mağlup

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bursaspor Yörsan'ı konuk etti.



Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Bursaspor Yörsan 95-86 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Bursaspor Yörsan da ligde 5. kez kazandı.



Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Darüşşafaka'ya konuk olacak. Bursaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.



DETAYLAR BİRAZDAN...