Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Sezonun ilk antrenmanı, başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Sezonun ilk antrenmanı, başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapıldı.
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