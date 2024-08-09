Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı
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09 Ağustos 2024 00:02
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sezonun ilk antrenmanı, başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapıldı.

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