Beşiktaş Fibabanka'dan sezonun ilk galibiyeti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 82-78 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki ilk galibiyetini, Bahçeşehir Koleji ise ilk mağlubiyetini aldı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Yukatel Merkezefendi'ye konuk olacak. Bahçeşehir ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 82-78 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki ilk galibiyetini, Bahçeşehir Koleji ise ilk mağlubiyetini aldı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Yukatel Merkezefendi'ye konuk olacak. Bahçeşehir ise Galatasaray'ı ağırlayacak.