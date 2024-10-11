Beşiktaş Fibabanka'dan sezonun ilk galibiyeti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-78 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka'dan sezonun ilk galibiyeti!
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11 Ekim 2024 22:27
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. 

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 82-78 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki ilk galibiyetini, Bahçeşehir Koleji ise ilk mağlubiyetini aldı. 

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Yukatel Merkezefendi'ye konuk olacak. Bahçeşehir ise Galatasaray'ı ağırlayacak.


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