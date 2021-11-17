Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rytas'a yenildi!

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a deplasmanda 82-69 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rytas'a yenildi!
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17 Kasım 2021 22:51
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Icrypex H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a konuk oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş Icrypex, Rytas'a 82-69 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım grubunda ikinci kez kaybetti.

Salon: Avia Solutions Group

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

Rytas: Butkevicius 6, Radzevicius 11, Smith 10, Buva 27, Normantas 15, Girdziunas 3, Ndour 10, Uleckas

Beşiktaş Icrypex: Bone 13, Whitehead 11, Hollis-Jefferson 26, Lawson 8, Furkan Haltalı 2, Bluiett 7, Hakan Sayılı 2, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu, Ata Kahraman

1. Periyot: 20-14

Devre: 41-36

3. Periyot: 63-51

5 faulle çıkan: 35.57 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)


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