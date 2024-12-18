Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup'ta Enea Gorzow'u ağırlayacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Eurocup play-off turu rövanş maçında 19 Aralık Perşembe günü Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u konuk edecek.



BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç, saat 20.00'de başlayacak.



Normal sezonda K Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, 6'da 6 yaparak play-off'a yükseldi. A Grubu'nda mücadele eden Enea Gorzow ise 3 galibiyet, 3 yenilgiyle ikinci sırada tur atladı.



Polonya'da iki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 80-64 kazanarak önemli avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, yarınki müsabakada 16 ve üstü farkla yenilmezse adını son 16 turuna yazdıracak.



Beşiktaş geçmesi durumunda son 16 turunda MB Zaglebie (Polonya)-UFAB 49 (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



