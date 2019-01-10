Beşiktaş, FIBA Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı 80-59 mağlup etti. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 83-59 kazan Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.Karşılaşmaya iyi başlayan OGM Ormanspor, Copper'ın sayılarıyla skoru 4-0'a getirdi. Gardner ve Henry ile üst üste sayılan bulan başkent ekibi ilk 5 dakikayı 16-2 önde geçti. Mitchell, Mircheva, Esra Atacan ve Akhator'un sayılarıyla maça tutunan Beşiktaş, farkı kapatmasına rağmen ilk çeyreği 23-16 geride kapattı.Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Be periyotta iki takım da üst üste hücumlardan dönerken, ilk 5 dakika 27-20 OGM Ormanspor üstünlüğünde geçildi. Periyodun son 1 dakikasına 36-24 önde giren başkent temsilcisi devreyi bir basket daha bularak 38-24 üstün bitirdi.İki takım da 3. çeyreğe hızlı başlarken, karşılıklı sayılar buldu. OGM Ormanspor, Copper'ın faul atışından bulduğu sayılarla aradaki farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Güzel oyununu sürdüren başkent takımı bitime 4 dakika kala 50-32'lik skorla müsabakada en yüksek farka ulaştı. Çeyreğin son bölümünde yorgun düşen ve sayı bulmakta zorluk çeken OGM Ormanspor, bu periyodu da 56-38 önde geçti.Gardner'ın basketi ve faul atışıyla son çeyreğe başlayan başkent ekibi aradaki farkı 21 sayıya (59-38) çıkardı. Copper'ın faul atışından bulduğu tek sayıyla 67-45'lik skorla farkı 22 sayıya çıkaran OGM Ormanspor, son 4 dakikaya önde girdi. Başkent takımı son 3 dakikaya girerken Nilay Kartaltepe'nin 3 sayılık basketiyle ilk maçtaki farkı yakaladı: 74-50 Müsabakanın son 50 saniyesine girilirken 76-54'lük skorla üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor, maçtan 80-59 galip ayrıldı.Bu sonuç ev sahibi takımın tur atlamasına yetmedi ve bir üst tura çıkan takım Beşiktaş oldu.M. Sait Zarifoğluikolaos Somos (Yunanistan), Zoran Mitrovski (Makedonya), Erion Hoxhaj (Arnavutluk)Copper 29, Nilay Kartaltepe 3, Gardner 18, Henry 10, Ruzickova 16, Miray Şahin 2, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin, Naile Çırak 2Epoupa 5, Mitchell 23, Bahar Çağlar 4, Kübra Siyahdemir, Akhator 15, Mircheva 6, Esra Atacan 6, Elif Bayram23-1638-2456-3839.50 Gardner (OGM Ormanspor)