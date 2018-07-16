Beşiktaş'tan yeni bir gurbetçi hamlesi! Yurt dışındaki gurbetçi futbolcularu yakından takip eden, uzun bir süre Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenmiş ancak genç yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.Siyah-Beyazlılar'ın asıl hedefinin ise Hollanda'da Sparta Rotterdam forması giyen'nun olduğu iddia edildi.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında olaniçin Kara Kartal elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.Genç oyuncu, geçen sezon Rotterdam'ın genç takımında 26 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.