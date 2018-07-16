Beşiktaş'tan yeni bir gurbetçi hamlesi! Yurt dışındaki gurbetçi futbolcularu yakından takip eden Beşiktaş, uzun bir süre Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenmiş ancak genç yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
Siyah-Beyazlılar'ın asıl hedefinin ise Hollanda'da Sparta Rotterdam forması giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun olduğu iddia edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında olan 18 yaşındaki golcü için Kara Kartal elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.
Genç oyuncu, geçen sezon Rotterdam'ın genç takımında 26 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
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Siyah-Beyazlılar'ın asıl hedefinin ise Hollanda'da Sparta Rotterdam forması giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun olduğu iddia edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında olan 18 yaşındaki golcü için Kara Kartal elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.
Genç oyuncu, geçen sezon Rotterdam'ın genç takımında 26 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın