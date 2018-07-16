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Beşiktaş, Ferdi'yi kaptırdı, yeni bir ismi gündemine aldı

Yurt dışındaki gurbetçi futbolcularu yakından takip eden Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından yeni bir ismi gündemien aldı.

Beşiktaş, Ferdi'yi kaptırdı, yeni bir ismi gündemine aldı
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16 Temmuz 2018 10:30
Beşiktaş'tan yeni bir gurbetçi hamlesi! Yurt dışındaki gurbetçi futbolcularu yakından takip eden Beşiktaş, uzun bir süre Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenmiş ancak genç yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Siyah-Beyazlılar'ın asıl hedefinin ise Hollanda'da Sparta Rotterdam forması giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun olduğu iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında olan 18 yaşındaki golcü için Kara Kartal elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.

Genç oyuncu, geçen sezon Rotterdam'ın genç takımında 26 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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