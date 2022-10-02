Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı yine kaybetmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile iç sahada oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı yine kaybetmedi
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02 Ekim 2022 23:47
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı son 8 derbi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş son 8 derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

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