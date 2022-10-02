Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı yine kaybetmedi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı son 8 derbi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Rakibi karşısında ligdeki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş son 8 derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
Rakibi karşısında ligdeki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş son 8 derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
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