Zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen'ın stoperi'in yeni takımı belli oluyor.Sezon başında 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lanus'tan İtalyan ekibinin yolunu tutan Paraguaylı stoper, Arjantin'in dev kulübüs ile anlaşmaya vardı.2021 yılına kadar Milan ile sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Boca Juniors forması giyecek.Milan'da kendini gösteremeyen Gomez, sadece 1 maçta, 10 dakika süre alabildi.