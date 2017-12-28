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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon'un da istediği Gomez'in yeni takımı

Zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan Gustavo Gomez, kiralık olarak Boca Juniors ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon'un da istediği Gomez'in yeni takımı
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28 Aralık 2017 19:14
Zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen Milan'ın stoperi Gustavo Gomez'in yeni takımı belli oluyor.

Sezon başında 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lanus'tan İtalyan ekibinin yolunu tutan Paraguaylı stoper, Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors ile anlaşmaya vardı.

2021 yılına kadar Milan ile sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Boca Juniors forması giyecek.

Milan'da kendini gösteremeyen Gomez, sadece 1 maçta, 10 dakika süre alabildi.

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