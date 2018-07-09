Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan fikstür yorumu

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin temsilcileri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübünü temsilen fikstür çekimine katılan asbaşkan Deniz Atalay, bu sezon futbolun daha çok konuşulduğu bir lig olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Yeni sezonun bütün kulüplerimize hayırlı olsun. Futbolun daha çok konuşulduğu, saha dışı olayların daha az konuşulduğu bir sezon diliyoruz. Umarım bu sezon takımlarımız futbol oynamak üzerine daha hazırlıklı olurlar, hocalarımız o doğrultuda takımlarını hazırlarlar. İnşallah bunu bu sezon gerçekleştiririz. İlk maçımızı Akhisarspor'la oynayacağız. Süper Kupa maçından 5 gün sonra bizimle oynayacaklar. Onlara da başarılar diliyorum. Şimdiden bir yorum yapmak doğru değil. Sahada futbolcular yorum yapacaklar." diye konuştu.
Onur Başar: "Şampiyonluğun bizim için ayrı anlamı var"
Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar ise bu sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğun kendileri için çok anlamlı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe Kulübü olarak 2018-2019 sezonunun tüm takımlara, hakemlere, taraftarlara ve futbol paydaşlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlamlı sezonda, Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğun bizim için ayrı anlamı var. Lefter Küçükandonyadis dendiği zaman akla saygı, sevgi ve dostluk gelir. Diliyoruz ki bu sezon da sahada rekabetin yüzde yüz olup saha dışında dostluğun, birliğin ve beraberliğin en üst seviyede olmasını temenni ediyor, tüm taraftarların, tüm futbol paydaşlarının zevkli, çekişmeli bir futbol sezonu geçirmesini diliyorum. Fenerbahçe olarak zor bir mücadeleyle başlayacağız. Bursaspor ile sahamızda çekişmeli bir maça çıkacağız. Ondan sonra 6. ve 11. haftada derbi maçlarına çıkacağız. Bu maçlardan önce ilk 5 maçımızı başarıyla, maksimum puanla kapatarak derbi maçlarına güçlü ve hazır olmak istiyoruz."
Yusuf Günay: "Hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyonluktur"
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu sezonki hedeflerinin 22. şampiyonluk olduğunun altını çizerek, "Bu seneki hedefimiz yine her sene olduğu gibi şampiyonluktur. Bu konuda yönetimimiz, teknik kadromuz son derece azimli bir şekilde çalışıyor. Sayın başkanımızın liderliğinde ve bu sene hedef 22 diyoruz." ifadelerini kullandı.
Günay, yerli kaynaklara yönelerek milli takıma katkı verecek gençler yetiştirmeyi arzuladıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ligimizin adil bir yarış içerisinde, centilmence, saygı çerçevesinde geçmesini, sadece futbolun konuşulduğu, futbolun sahada olduğu bir sezon temenni ediyoruz. Dünya Kupası maçlarında Türkiye'nin olmaması hepimiz için bir burukluk vesilesi. Yerli kaynaklarımıza önem vererek milli takımımıza katkı verecek gençlerimizin yetişmesi bir anlamda da temel hedefimiz olsun istiyoruz."
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Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin temsilcileri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübünü temsilen fikstür çekimine katılan asbaşkan Deniz Atalay, bu sezon futbolun daha çok konuşulduğu bir lig olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Yeni sezonun bütün kulüplerimize hayırlı olsun. Futbolun daha çok konuşulduğu, saha dışı olayların daha az konuşulduğu bir sezon diliyoruz. Umarım bu sezon takımlarımız futbol oynamak üzerine daha hazırlıklı olurlar, hocalarımız o doğrultuda takımlarını hazırlarlar. İnşallah bunu bu sezon gerçekleştiririz. İlk maçımızı Akhisarspor'la oynayacağız. Süper Kupa maçından 5 gün sonra bizimle oynayacaklar. Onlara da başarılar diliyorum. Şimdiden bir yorum yapmak doğru değil. Sahada futbolcular yorum yapacaklar." diye konuştu.
Onur Başar: "Şampiyonluğun bizim için ayrı anlamı var"
Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar ise bu sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğun kendileri için çok anlamlı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe Kulübü olarak 2018-2019 sezonunun tüm takımlara, hakemlere, taraftarlara ve futbol paydaşlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlamlı sezonda, Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğun bizim için ayrı anlamı var. Lefter Küçükandonyadis dendiği zaman akla saygı, sevgi ve dostluk gelir. Diliyoruz ki bu sezon da sahada rekabetin yüzde yüz olup saha dışında dostluğun, birliğin ve beraberliğin en üst seviyede olmasını temenni ediyor, tüm taraftarların, tüm futbol paydaşlarının zevkli, çekişmeli bir futbol sezonu geçirmesini diliyorum. Fenerbahçe olarak zor bir mücadeleyle başlayacağız. Bursaspor ile sahamızda çekişmeli bir maça çıkacağız. Ondan sonra 6. ve 11. haftada derbi maçlarına çıkacağız. Bu maçlardan önce ilk 5 maçımızı başarıyla, maksimum puanla kapatarak derbi maçlarına güçlü ve hazır olmak istiyoruz."
Yusuf Günay: "Hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyonluktur"
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu sezonki hedeflerinin 22. şampiyonluk olduğunun altını çizerek, "Bu seneki hedefimiz yine her sene olduğu gibi şampiyonluktur. Bu konuda yönetimimiz, teknik kadromuz son derece azimli bir şekilde çalışıyor. Sayın başkanımızın liderliğinde ve bu sene hedef 22 diyoruz." ifadelerini kullandı.
Günay, yerli kaynaklara yönelerek milli takıma katkı verecek gençler yetiştirmeyi arzuladıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ligimizin adil bir yarış içerisinde, centilmence, saygı çerçevesinde geçmesini, sadece futbolun konuşulduğu, futbolun sahada olduğu bir sezon temenni ediyoruz. Dünya Kupası maçlarında Türkiye'nin olmaması hepimiz için bir burukluk vesilesi. Yerli kaynaklarımıza önem vererek milli takımımıza katkı verecek gençlerimizin yetişmesi bir anlamda da temel hedefimiz olsun istiyoruz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın