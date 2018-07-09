Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan fikstür yorumu

Onur Başar: "Şampiyonluğun bizim için ayrı anlamı var"

Yusuf Günay: "Hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyonluktur"

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin temsilcileri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Kulübünü temsilen fikstür çekimine katılan asbaşkan Deniz Atalay, bu sezon futbolun daha çok konuşulduğu bir lig olmasını temenni ettiklerini belirterek,diye konuştu.Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar ise bu sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğun kendileri için çok anlamlı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu sezonki hedeflerinin 22. şampiyonluk olduğunun altını çizerek,ifadelerini kullandı.Günay, yerli kaynaklara yönelerek milli takıma katkı verecek gençler yetiştirmeyi arzuladıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti: