Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 23 Nisan mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Beşiktaş'ın internet sitesinde, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yer verildi.



TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çebi, "Bugün; aziz milletimizin egemenliğinin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 103 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



"Bu önemli günün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımız başta olmak üzere dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiş olması, ülkemizin çocuklara verdiği kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır." diyen Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:



"Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda; istikbalimizin teminatı olacak çocuklarımızın ülkemize faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve ülkemizdeki çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."



Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolu kutlama mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." denildi.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Türlü zorluk ve fedakarlık neticesinde kazanılmış cumhuriyetimizin mihenk taşı, egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı minnetle yad ediyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Ata'mızın armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.





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