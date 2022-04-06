Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük sorun

Süper Lig'de 31.hafta geride kalırken, büyükler gol yollarındaki sıkıntıyı bir türlü aşamadı... Özellikle tarihinin en kötü sezonu geçiren Galatasaray ile bu sezon üçüncü teknik adamıyla çalışan Beşiktaş, girdikleri net gol pozisyonlarını sonuçlandırmada ligin en kötü iki takımı...



Beşiktaş, yakaladığı net pozisyonlarda attığı 80 şutun sadece 28'ini gole çevirdi. Galatasaray'da 77 şutun 27'sinde topu ağlarla buluşturdu. İki takımın da net pozisyonları gole çevirme oranı sadece %35.



FORVETLERİN DURUMU ORTADA

Bu alanda zirveyi paylaşan iki ezeli rakibin forvetlerinin attıkları gol sayılarına bakıldığında çok da şaşırmamak gerekiyor. Gakatasaray'da Mohamed 6, Gomis 5, Halil 3, devre arasında sözleşmesi feshedilen Diagne de 2 gol attı. Beşiktaş'ta ise Batshuayi 12 kez ağları sarssa da kaçırdıklarıyla saç baş yolduruyor.



Kartal'da Güven 5, Kenan ise 1 gol kaydetti. Galatasaray ve Beşiktaş'ı Antalyaspor ile Göztepe takip ediyor. Lig ikinciliği için mücadele eden Fenerbahçe'nin net pozisyonları gole çevirme oranı ise %45. Sarı-Lacivertliler, bu alanda iki ezeli rakibinden daha iyi gözükse de golcüleri çift hanelere ulaşamadı.



LİGİN EN İYİSİ KAYSERİSPOR

Lider Trabzonspor ise girdiği net gol pozisyonlarında 76 şut çekerken, 35'ini golle sonuçlandırdı. Fırtına'nın oranı da %46... İşin acı yanı ise 20 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de sadece iki takımın girdiği net pozisyonlarda %50'nin üzerinde bir oran yakalaması...



Bu takımlardan biri ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor... Birçok teknik adam değişikliği yapan Malatya ekibi, 31.hafta itibarıyla girdiği net gol pozisyonlarında çektiği 29 şutun, 15'inde gol buldu ve %52'lik oran yakaladı.



Net fırsatları gole çevirmede ligin zirvesinde ise Kayserispor bulunuyor. Hikmet Karaman'ın öğrencileri, 51 şutta, 30 defa ağları sarstı ve %59'luk bir oranla ilk sıraya yerleşti.







