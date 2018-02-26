Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi gün saat kaçta?

Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
heyecan sürüyor. Kupanın yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.
1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, ATV ya da A Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren ATV ya da A Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
SÜPER LİG'DE 22. HAFTA
16 ŞUBAT CUMA
Konyaspor 1-1 Beşiktaş17 ŞUBAT CUMARTESİ
Antalyaspor 2-1 Kayserispor
Sivasspor 3-2 Osmanlıspor
Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor18 ŞUBAT PAZAR
Bursaspor 0-0 Malatyaspor
Karabükspor 0-3 Akhisarspor
Trabzonspor 0-1 Başakşehir
Kasımpaşa 2-1 Galatasaray19 ŞUBAT PAZARTESİ
Gençlerbirliği 3-0 GöztepeSÜPER LİG PUAN DURUMU
1-Başakşehir (46)
2-Galatasaray (44)
3-Fenerbahçe (44)
4-Beşiktaş (41)
5-Kayserispor (35)
6-Sivasspor (34)
7-Trabzonspor (33)
SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ
23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 20:00 Bursaspor
Akhisarspor 20:00 Konyaspor24 ŞUBAT CUMARTESİ
Kayserispor 16:00 Kasımpaşa
Alanyaspor 19:00 Trabzonspor25 ŞUBAT PAZAR
Osmanlıspor 13:30 Antalyaspor
Malatyaspor 13:30 Karabükspor
Göztepe 16:00 Sivasspor
Beşiktaş 19:00 Fenerbahçe 26 ŞUBAT PAZARTESİ
Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği SÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.