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ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLDU

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, üst üste 3 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar ayrıca önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir moral kazandı. Rakibine de gözdağı vermiş oldu..Ligin ilk yarısını Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Kartal, devre arasında yapılan Burak Yılmaz, Mirin ve Kagawa transferleri ile güç kazandı. Bu isimlerin takıma uyum sağlaması Beşiktaş'ı adeta şahlandırdı..Son 3 maçını da kazanan Siyah-Beyazlılar, bu süreçteki performansıyla "Eski Beşiktaş geri dönüyor" dedirtti. Siyah-Beyazlılar'ın derbi öncesi yükselen form grafiği Fenerbahçe'yi de tedirgin etti..Beşiktaş ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluk yarışına da ortak oldu. Kartal'ın maç fazlası ile lider Başakşehir'le arasında 6 puan bulunuyor.