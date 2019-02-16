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Beşiktaş, Fenerbahçe öncesi vitesi 5'e taktı

Yeni Malatya'yı yenen Beşiktaş, önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fener'e "Derbiye hazırım" mesajını verdi. Yeni transferleriyle eski formunu yakalayan Kartal, şampiyonluk yarışında da yeniden iddialı konuma geldi..

Kaynak: Takvim
Beşiktaş, Fenerbahçe öncesi vitesi 5'e taktı
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16 Şubat 2019 11:11
Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, üst üste 3 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar ayrıca önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir moral kazandı. Rakibine de gözdağı vermiş oldu..

TRANSFERLER TAM İSABET!
Ligin ilk yarısını Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Kartal, devre arasında yapılan Burak Yılmaz, Mirin ve Kagawa transferleri ile güç kazandı. Bu isimlerin takıma uyum sağlaması Beşiktaş'ı adeta şahlandırdı..

SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Son 3 maçını da kazanan Siyah-Beyazlılar, bu süreçteki performansıyla "Eski Beşiktaş geri dönüyor" dedirtti. Siyah-Beyazlılar'ın derbi öncesi yükselen form grafiği Fenerbahçe'yi de tedirgin etti..

ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLDU
Beşiktaş ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluk yarışına da ortak oldu. Kartal'ın maç fazlası ile lider Başakşehir'le arasında 6 puan bulunuyor.

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