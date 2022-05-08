Muhtemel 11'ler:

Valerien Ismael'in ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'de 6 isim yok

3 derbi maçta 4 puan aldı

Son 8 maçta 2 galibiyet

Ceza sınırında 4 isim bulunuyor

Josef forma giyebilecek

Savunmada önemli isimler yok

8 oyuncu kart ceza sınırında

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek.Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.Valerien Ismael ile 5 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, ligde topladığı 54 puanla 7. sırada yer alıyor.Fenerbahçe ise İsmail Kartal ile ligde önemli bir çıkış sağladı. Sarı-lacivertliler 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, arka arkaya 7 maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, topladığı 68 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan maç 2-2 sona ermişti.Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Atiba, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Zajc, Gustavo, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe maçıyla yaşayacak.Trabzonspor maçıyla göreve başlayan Ismael yönetiminde siyah-beyazlı takım, 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı.Ismael'in teknik direktörlüğünde Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 ve Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Trabzonspor (1-1) ile GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.Beşiktaş, Ismael yönetiminde Kasımpaşa'ya evinde 3-0 mağlup oldu.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi maçta 4 puan aldı.Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi.Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenebilen siyah-beyazlı ekip; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.Bu periyotta Galatasaray'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 14 puanlık kayıp yaşadı.Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.Söz konusu isimler, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 37. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalarından dolayı forma giyemeyecek.Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görerek Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Josef de Souza, derbi mücadelesinde görev alabilecek.Josef, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 2-2 beraberlikle biten maçta takımının gollerini atmıştı.Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor.Siyah-beyazlı ekipte cezalı oyuncular Valentin Rosier ile Francisco Montero, karşılaşmada forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hırvat oyuncu Domagoj Vida da kamp kadrosunda yer almıyor. Siyah-beyazlılarda Vida ile birlikte sakatlığı ya da cezası bulunmayan isimlerden Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kamp kadrosunda yok.Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Montero ile sarı kart alan Rosier, cezalı duruma düşmüştü.Kırmızı kart cezaları nedeniyle Altay ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında görev alamayan Rosier, bu sezon üçüncü kez bu şekilde takımını yalnız bırakacak.Montero ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımının Gaziantep FK'yi İstanbul'da 1-0 yendiği maçta forma giyememişti.Beşiktaş'ta derbi mücadelesi öncesi Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 37. haftada Göztepe ile deplasmanda yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.