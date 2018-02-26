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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ancak maça damga vuran pozisyonda Medel vardı.Karşılaşmanın 54. dakikasında Fernandao'nun topunu çıkaran Fabri'nin ceza alanı dışına kadar çıkmasının ardından Şener orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yaptı,Medel çizgiden topu çıkardı. beIN Sports'un Piero ölçümüne göre 1.71 boyundaki Gary Medel, çizgiden çıkardığı top sırasında 2.10 metreye yükseldi.