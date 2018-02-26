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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının kırılma anı; Medel

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ancak maça damga vuran pozisyonda Medel vardı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının kırılma anı; Medel
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25 Şubat 2018 22:51
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ancak maça damga vuran pozisyonda Medel vardı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fernandao'nun topunu çıkaran Fabri'nin ceza alanı dışına kadar çıkmasının ardından Şener orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yaptı,

Medel çizgiden topu çıkardı. beIN Sports'un Piero ölçümüne göre 1.71 boyundaki Gary Medel, çizgiden çıkardığı top sırasında 2.10 metreye yükseldi.
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