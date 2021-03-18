Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izlemeye geliyorlar!

Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan kaleci Ersin Destanoğlu ile Ligue 1 ekibi Lyon'un ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız devi, pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak dev derbiye gözlemci gönderecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izlemeye geliyorlar!
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18 Mart 2021 10:46
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın genç yıldızı Ersin Destanoğlu pazar günü yakından takip edilecek. Fransa Ligi'nin önemli kulüplerinden Lyon'un scoutlarının Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

Sezon başından beri 20 yaşındaki kaleciyi takibe alan Lyon'da scoutların yönetime yeni bir rapor daha sunacağı öğrenildi. Fransız ekibinin başarılı kaleciyi sezon sonunda renklerine bağlamakta kararlı olduğu biliniyor. Lyon'un sezon biter bitmez Siyah- Beyazlı yönetimin kapısını çalacağı ve geri çevrilmeyecek bir teklif yapacağı iddia edildi.

2018 yılından beri A takımda görev yapan Ersin Destanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç eldiven etkili performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.



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