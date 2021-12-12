Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Kayserispor maçında siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan Önder Karaveli için dikkat çeken bir yorum geldi.



İlker Yağcıoğlu, siyah-beyazlı takımın, Fenerbahçe ile pazar günü oynayacağı derbiye, Önder Karaveli ile çıkması gerektiğini söyledi.



Beşiktaş'ın Kayserispor maçından sonra görüşlerini aktaran İlker Yağcıoğlu "Basın toplantısının ardından, Beşiktaş haftaya Fenerbahçe derbisine kesinlikle Önder Karaveli ile çıkmalı. Harika bir basın toplantısıydı. Beşiktaş'ı temsil edebileceğini gösterdi. Ciddi anlamda etkileciydi, itiraf ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ahmet Çakar ise "Golden sonra Beşiktaşlı yabancı futbolcuların, Önder Karaveli'ye sarılmasını gördüm. Macera arayacaklarına, Önder Karaveli ile devam etsinler. En azından devre arasına kadar kalsın" yorumunu yaptı.





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