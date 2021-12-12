"Beşiktaş, Fenerbahçe maçına onunla çıksın"

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi öncesinde dikkat çeken bir öneri geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Beşiktaş, Fenerbahçe maçına onunla çıksın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2021 23:35
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Kayserispor maçında siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan Önder Karaveli için dikkat çeken bir yorum geldi.

İlker Yağcıoğlu, siyah-beyazlı takımın, Fenerbahçe ile pazar günü oynayacağı derbiye, Önder Karaveli ile çıkması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçından sonra görüşlerini aktaran İlker Yağcıoğlu "Basın toplantısının ardından, Beşiktaş haftaya Fenerbahçe derbisine kesinlikle Önder Karaveli ile çıkmalı. Harika bir basın toplantısıydı. Beşiktaş'ı temsil edebileceğini gösterdi. Ciddi anlamda etkileciydi, itiraf ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar ise "Golden sonra Beşiktaşlı yabancı futbolcuların, Önder Karaveli'ye sarılmasını gördüm. Macera arayacaklarına, Önder Karaveli ile devam etsinler. En azından devre arasına kadar kalsın" yorumunu yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.