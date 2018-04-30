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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? İki gün izin...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile 3 Mayıs Perşembe günü oynaması gereken maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın bu kararını askıya alacağını kulislerde konuşuluyordu ancak siyah-beyazlı kulüp, dedikodulara nokta koyabilecek bir açıklama yayınladı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? İki gün izin...
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30 Nisan 2018 12:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile 3 Mayıs Perşembe günü oynaması gereken maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın bu kararını askıya alacağını kulislerde konuşuluyordu ancak siyah-beyazlı kulüp, dedikodulara nokta koyabilecek bir açıklama yayınladı.

Galatasaray maçından sonra takıma iki günlük izin veren Şenol Güneş, ligde Kayserispor maçının hazırlıklarına 2 Mayıs Çarşamba günü 18:00'de başlama kararı aldı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 2 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

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